إصابة 3 مواطنين أحدهم بالرصاص الحي خلال هجوم مستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل

وطن للأنباء: أُصيب ثلاثة مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في الفخذ، والآخران بغاز الفلفل، اليوم السبت، خلال هجوم شنه مستوطنون على مسافر يطا جنوب الخليل

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ وإصابتين بغاز الفلفل خلال هجوم المستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن عددا كبيرا من المستوطنين هاجموا القرية، واعتدوا على المواطنين ومنازلهم، وأطلقوا الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة آخرين بغاز الفلفل، إلى جانب تعرض عدد منهم لرضوض.

وأضاف، أن المستوطنين سرقوا 380 رأسا من الأغنام خلال الهجوم على القرية، تعود ملكيتها لكل من: محمد محمود مخامرة، ويوسف محمود مخامرة، وعنان عبد ربه حوشية، وأسامة حمادة.