هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول شمال شرقي الجبيل في السعودية

وطن للأنباء: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، بأنّ ناقلة نفط تعرّضت للإصابة بمقذوف مجهول، على بُعد 68 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة الجبيل في السعودية، يوم أمس الجمعة.

وأكّدت الهيئة البريطانية أنّ جميع أفراد طاقم الناقلة بخير وتمّ إجلاؤهم بالكامل من موقع الحادث، مشيرةً إلى أنه لم تسجّل حتى الآن أيّ تقارير تفيد بوقوع آثار أو أضرار بيئية نتيجة لهذه الواقعة.

ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أيّ نشاطات مشبوهة ريثما تواصل الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.