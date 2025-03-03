روزانا الدولية توسع نطاق عملها في فلسطين بمشاريع واعدة

رام الله- وطن: أعلنت منظمة روزانا الدولية عن تسجيل فرعها الرسمي في فلسطين في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النظام الصحي الفلسطيني وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ما يمثل تطورًا مهمًا في مسيرتها لدعم القطاع الصحي وتعزيز سبل التعاون الدولي في هذا المجال.

تعتبر منظمة روزانا الدولية من المؤسسات الرائدة التي تعمل على تعزيز التعاون الصحي بين فلسطين ودول العالم من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم اللوجستي والفني وتحسين مستوى الخدمات الصحية. وجاء تسجيل المنظمة رسميًا في فلسطين مؤخرا ليكون خطوة محورية في تعزيز حضورها الميداني، وتمكينها من تنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني.

كما وحصلت منظمة روزانا الدولية مؤخرا على منحة مالية من الحكومة الأسترالية لدعم استكمال مشروع مستشفى الرحمة للتأهيل في محافظة الخليل وبالشراكة مع مؤسسة الأرض الخضراء للتنمية. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة حيث يهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي لمرضى السكتات الدماغية والإصابات الحركية بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات الذين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على رعاية صحية متخصصة داخل الخليل.

وستُمكّن هذه المنحة منظمة روزانا من تنظيم زيارة وفود طبية وإدارية من قادة القطاع الصحي الفلسطيني إلى أستراليا. تهدف هذه الزيارات إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية والاستفادة من التجربة الأسترالية في تطوير المستشفيات وإدارة الأنظمة الصحية بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، قال محمد عصيدة، المدير التنفيذي لمنظمة روزانا في فلسطين: "نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا وتعاوننا مع المؤسسات الصحية الفلسطينية، والعمل على تمكين النظام الصحي المحلي لضمان حصول المرضى الفلسطينيين على العلاج داخل وطنهم. نحن فخورون بمؤسساتنا الصحية والكادر الطبي وفي نفس الوقت ليس من المقبول أن يسافر أطفالنا خارج مدنهم للحصول على العلاج. إن انشاء مؤسسات فعالة أحد أسس بناء الدولة المستقلة وهذه مساهمة روزانا في فلسطين.".

يعد تسجيل منظمة روزانا الدولية كفرع رسمي في فلسطين، إلى جانب الدعم الأسترالي لمستشفى الرحمة ومبادرات تبادل الخبرات، خطوة محورية نحو تحسين الخدمات الصحية وتعزيز التعاون الطبي الدولي. ومن المتوقع أن يكون لهذه الجهود تأثير ملموس على حياة آلاف المرضى في الضفة وغزة، وتعزيز القدرات المحلية في تقديم خدمات تأهيل طبي متطورة.