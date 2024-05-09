سلوفينيا تعترف بالدولة الفلسطينية حزيران/يونيو المقبل

وطن: أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ الحكومة السلوفينية أقرت اليوم الخميس، مرسوماً بشأن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مشيرةً إلى أنه سيتم إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه في حزيران/يونيو المقبل.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، في مؤتمر صحافي: "مرسوم الاعتراف بفلسطين جزء من جهود الحكومة لإنهاء الفظائع في غزة في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً أنّ القرار النهائي قد يُتخذ في وقت أبكر من الموعد المقرر في 13 حزيران/يونيو المقبل.

وفي آذار/ مارس الماضي، انضمت سلوفينيا إلى إسبانيا وأيرلندا ومالطا في بيان مشترك، أعلنت فيه أن دول الاتحاد الأوروبي "مستعدة للاعتراف بفلسطين" بمجرد استيفاء شروط إقامة دولة.

ويأمل المسؤولون السلوفينيون، أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي، وأن تسهم في تعزيز جهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الأسرى.

وفي السياق ذاته، كانت حكومة جزر البهاما، قد أعلنت الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، والتأكيد على دعمها "حل الدولتين" لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة خارجية جزر البهاما في بيان، يوم الثلاثاء، أن الحكومة "تدعم حق الفلسطينيين في تقرير وضعهم السياسي بحرية وحقهم في السعي لتحقيق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وكانت دولتا بربادوس وجامايكا، اتخذتا قرار الاعتراف بدولة فلسطين في نيسان/أبريل المنصرم.

