بورتريه سوريالي للمشهد الغزّاوي

كتب المتوكل طه: لننتظر قليلاً إلى أن نتملّى الصورة المركّبة، لنراها جيداً، فتبدو مخلوقاً جديداً، له أعضاؤنا، لكن ثمة مَنْ أعاد تركيبها، فصار الرأسُ قدماً، والأضلاع أخمص السير على مصطبة لزجة، تعوم بالعيون المحملقة، والآذان المقطوعة، وبقايا قطع اللحم المهروسة. ونمعن النظر فنجد الأضلاع وقد تهشّمت فضاعت ملامحها، وصارت بصيغتها المحطّمة استطالات مغموسة بمائها القاني المتخثّر، الذاهب إلى التجمّع والركود .

وربما، فجأة! ينهض الجسد الجديد، المُركّب على غير هدى، يمدّ كتفه ليبحث عن عينيه أو أذنيه، أو يُكلَّف ركبته لتحمل رأسه بشكل لا يسقط معه، أو يلملم شظايا عظامه المرضوضة ليلبّدها ثانيةً .. عسى أن يقف، ويجد لنفسه مخرجاً !

إلى أين سيذهبُ هذا الشيء؟

يلتفتُ من ظهره، فتنزلق غضاريفه، وتهرُّ أصابعه فيبكي شَعره !

وأحاول أن أجد فَمه ، لعلي ألقى جواباً على غير سؤال، فأجد شفتيه تحت إلْيته يحرّكها حروفاً مُبهمة، والدمعُ ينزّ من جفن عموده الفقريّ .

ليس مَسْخاً ما أرى !

فليذهب "كافكا" بسذاجته وعُقَده وخياله المريض إلى بلدته، التي أورثته تلك العلل والأوبئة، التي تجسّدت لحماً مُنفّراً، كان في الأصل، كما يدّعي إنساناً، تذبحه الأغاني، وتهدّىء خواطرَه طيورُ اليمام، ويحنّ كالذئب إلى دم الصبايا الناقع في الوجنات .

ولعلي حاولتُ أن أبحث عن روح هذا المُركّب بلا مبالاة، لأَسْتلّها، وأُطلق عليه ضرْبة الرحمة بالموت، وأجد له حفرةً، هي مصيره على كل حال !

لكن الروح غامضة بوضوح جارح، كأنها ألماسة تشعّ من مكان ما، ولا يراها أحد !

تركته، فاصطفق البابُ ورائي، كأنه ينوح، وما كدت أسير بضع خطوات، حتى سمعت من ورائي ما يدبّ، كأنه حصان فتيّ .

نظرتُ خلفي، فوجدتُ المركّب يحمل عظامه، ويشخص ببصره النافذ فوق جبينه إلى الأعلى !

تبعتُه بعيوني، فصعد إلى غيمة مكتنزة رمادية .. وما أن ولجها حتى تماهى بها، وراح لونها يتحوّل إلى أرجوان عميق .

مَشَتِ الغيمةُ بين شبيهاتها، خفيفات الظِلّ، فاكتَسَبْن لونها الدامي، وما هي إلاّ دقائق حتى صارت غلالات السماء حمراء، كأن المغيب قد فاض دمه وانسربَ في كل اتجاه .

وانعكس لونُ السماء على وجه الأرض، فاصبح كلُ ظاهرٍ مَكْسوّاً بقشرة ترهج بحُمْرَتها ! فانفزع البشرُ ودبَّ الرّعبُ فيهم، وانخبطوا، وارتبكت الحركة، وظهروا كأن القيامةَ قد وصلتهم ! فانفلتت الدوابُ وولّت، على غير طريق، وجأرت الكائناتُ، وعلا الصَخَبُ، وعبّأ الضجيج الاتجاهات، وغامت الأبصار، واختمرت العقول، وسيطر الانفلات، وتصادمت الأكتاف والأشياءُ، وفَقَد الجميعُ النُطق والدراية، وسَهَموا في العَدَم، وارتكسوا، وسقطوا، من أطوالهم، قاعدين بلا حراك، ينتظرون القادم السرّيّ، الذي تحمله السماءُ بغيومها، التي اتخذت اشكالاً لمخلوقات شيطانية وعفاريتية أو سرياليّة، ما أنْ تستقرّ على كيفيّة، حتى تتحوّل إلى لوحة لا حدود لها، بمكوّنات أُخرى أكثر غرابة .. فيزداد الذهول، فيتمكّن اليأسُ من الناس أكثر وأكثر، خاصة، وأن حُمرْة السماءِ راحت تضرب إلى السواد .. وما هي إلاّ بضع بُرهة حتى انغلقت الرؤية، وعمّ الظلامُ الثقيل، الأرجاء .

لا يدري أحدٌ كم مرّ على الظُلْمة من وقت ! لكن الشمس عادت، هذا الصباح، وأشرقت على الأرض، التي تبدو خارجةً من زلزال عنيف أو طوفان مُهْلِك ! فالخَرابُ والجثثُ والعفونة والوحلُ والفوضى تُطْبق على كل حالة فيها !

اكتملت الشمسُ وتدوّرت بِقُرْصِها الساطع، وكان تحت فيْضها فتيانٌ يُعيدون ترتيب المشهد على الأرض، وجباههم تلمع مع كل مرآة ذهبية تسقط من السماء .

قال الكبارُ، الذين هدّهم الخوفُ؛ إن السماء ما زالت تتدرّع بغيومها التي تقطرُ دماً، شربته الشمسُ من مستنقعات الأرض، وصعدت بأبْخِرَته إليها ! وعبثاً يحاول هؤلاء الفتية ما يصنعون، فثمةَ بُقعٌ في السماء، نَنْظُرها، تصطهد بالسُحب القانية، التي تغلي وتفور ..

أما الفتيانُ الذين سمعوا ما يقوله الكبار، فقد واصلوا جدّهم ونشاطهم، ولم تفتر هممهم، وبدَت على شفاههم ابتسامة، هي استخفاف بكلام الالكبار، أو استهزاء بالمهمة، التي يعتبرونها هيّنة، لا تستحقّ كل هذا التوتر والانكسار والخضوع.

وللأسطورة أن تعود إلى كهفها، وللخرافة أن تجد لها ثوباً جديداً تتزيّا به، ليراها الطائشون على الحلم. وللمدن أن تدفن رأسها في مياهها الرمادية المنسربة إلى العزلة. ولنا، ونحن تحت غيوم الدم الثقيلة، أن نَعُبّ آخر ما تبقّى من هواء، حتى لا تضمر صدورنا وتضيق.

أما السماءُ، فما زالت تتلوّن، قريباً وبعيداً، بشرايين الأرض، وبجداولها الفضيّة وبثرثرة أمواج الأنهار والمحيطات. لكن ثمة لوناً جديداً، راح يحتلّ مساحةً أكثر اتّساعاً في السماء، صبّت الشمسُ فيه ما امتصّته، حديثاً، من أرضنا، لا أدري ما أُسمّيه، لكنّه أقربُ إلى الروح، وهي تتكوّن في إرهاصة الرّحم، ليتكوّر جَنيناً، سيخرج عمّا قليل، لنعرف إلى أيّ ضوء هو أقربُ لوناً، فانتظروا