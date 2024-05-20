إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

وطن: أصيب عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقحام حيي صافا والبياضة في البلدة، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام.

كما اطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي ما تسبب في تحطيم زجاج عدد من المركبات، وأغلق جنود الاحتلال الشارع الرابط بين بلدتي بيت أمر وصوريف ومنعوا المركبات من المرور.



