استشهاد الأسير المحرر فاروق الخطيب بعد تعرضه للإهمال الطبي في سجون الاحتلال

وطن: استشهد الليلة، الأسير المحرر فاروق الخطيب، نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان.

وأوضحت مصادر محلية أن الأسير المحرر فاروق الخطيب، من قرية أبو شخيدم شمال رام الله،استشهد بعد تدهور حالته الصحية بسبب عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة له داخل سجون الاحتلال .

يذكر ان فاروق يعاني من سرطان في المعدة، وافرج الاحتلال عنه في 21 من كانون الاول 2023 ، بحاله صحية صعبة بسبب الاهمال الطبي وسياسة الاحتلال القمعية للاسرى.