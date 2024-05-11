الزراعة والأرض.. سند "أم عماد"

وطن: فاتن عطاونة "أم عماد" تعمل في زراعة البيوت البلاستيكية منذ أكثر من 17 عاماً في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، لتعيل أسرتها المكونة من 12 فرداً.

بدأت "أم عماد" بالزراعة من خلال التعاونيات، وبعد مرور 10 سنوات على عملها ضمن مجموعة من السيدات في الحي، بدأت مشروعها الخاص وهو بيت بلاستيكي .

تقول أم عماد لـوطن: بدأت في عمل الزراعة من خلال مشروع مقدم من احدى المؤسسات وبعدها عملنا على زراعة البيوت البلاستيكية مع مجموعة من السيدات اللواتي لديهن القدرة على العمل، من خلال زراعة الخيار والبندورة والعديد من الخضراوات.

وتضيف، بأنها وبعد سنوات عدة من العمل ضمن فريق، لجأت إلىى إنشاء بيت بلاستيكي خاص بها لإعالة عائلتها وتدرسي أبنائها.

وحول الصعوبات التي واجهتها، توضح أنه سابقا لم يكن أحد يساعدها في رش المزروعات بالأدوية والمبيدات الحشرية، لأن أغلب أولادها كانوا في المدارس ولكن الآن أصبحوا يقوموا بمساعدتها بشكل أكبر بعد أن أنهوا تعليمهم.

وتوجه "أم عماد" رسالة إلى جميع من يمتلك أرضاً بأن يقوم بزراعتها وحراثتها والاعتناء بها لأن الأرض هي عبارة عن كنز ثمين.