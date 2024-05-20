أيرلندا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الشهر الجاري.. أكدت تحركها مع دول أوروبية تريد حل الدولتين

وطن: أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال مايو/أيار 2024، مؤكداً أن بلاده تتحرك مع الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي كلمة ألقاها، بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المجاعة الأيرلندية الكبرى بين عامي 1845 و1852 بالعاصمة البريطانية لندن، قال هاريس إن موقف أيرلندا من قضايا الشرق الأوسط وغزة وإسرائيل واضح.

كما شدد رئيس الوزراء الأيرلندي على ضرورة وقف العنف فوراً ووصول المساعدات الإنسانية بدون عائق بسبب الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة.

في غضون ذلك، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في 21 مايو/أيار الجاري، لافتاً إلى أن دولاً أوروبية أخرى مثل مالطا وسلوفينيا وأيرلندا في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين.

وفي 9 مايو/أيار الجاري صرح بوريل بأن إسبانيا وأيرلندا تنويان الاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو/أيار، موضحاً أن سلوفينيا قد تتخذ الخطوة نفسها في ذلك اليوم أيضاً.

والجمعة، قال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، إن حكومة بلاده بدأت إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كشكل من أشكال الضغط لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، لتنفذ بذلك خطوة أعلنتها في مارس الماضي.

إذ أوضح غولوب أن الأهوال التي نراها كل يوم في قطاع غزة غير مقبولة ويجب أن تتوقف، داعياً الكيان الصهيوني إلى التوقف فوراً عن هجماته على غزة واللجوء إلى طاولة المفاوضات.

4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

وفي بيان مشترك، أعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، الجمعة، استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند توفر "الظروف المناسبة"، لافتاً إلى أن قادة البلدان الأربعة التقوا في بروكسل على هامش اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي على مدار يومين.

البيان أضاف أن القادة أكدوا الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، والزيادة السريعة والضخمة والمستدامة للمساعدات الإنسانية إلى غزة، كما اتفقوا -بحسب البيان- على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة يمر من خلال تنفيذ حل الدولتين.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 يقود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حملة دبلوماسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل وضع حد للنزاع في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

يُشار إلى أن 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعترفون بدولة فلسطين وهم: بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.