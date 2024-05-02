رغم الحرب.. سهام ومحمود يزفّان في الخيمة

وطن- مادلين شقلية: رغم القصف وحرب الإبادة الجماعية، احتفل العروسان سهام علوان (19 عاماً) ومحمود الشوا (23 عاماً) بزفافهما في خيمة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث انطلقت الزغاريد والأغاني الشعبية الفلسطينية، إيذاناً ببدء حفل زفافهما بعد طول انتظار.

يقول العريس محمود لوطن، إنه كان ينوي الزواج بتاريخ 11.12.2023، وقام بحجز صالة الإفراح في ذلك الموعد، لكن اندلاع الحرب حال دون زواجه. مضيفا: بسبب استمرار الحرب لفترة طويلة ولا يوجد أفق لانتهائها قريبا، قررا تنظيم حفل الزفاف في خيمة اللجوء.

العروس سهام كانت تحلم بأن يكون حفل زفافها في صالة أفراح كبيرة، وأن ترتدي الثوب الأبيض كما هو معتاد، وتدعو الكثير من أقاربها وجيرانها لمشاركتها هذه اللحظة السعيدة، إلا أن الحرب أجبرتها على إقامة الزفاف في ظروف استثنائية للغاية.

تقول سهام لوطن: كان نفسي ألبس الفستان الابيض واتزوج بالصالة لكن الحرب منعتنا من ذلك.

أما والدة وشقيقة العريس فأبديتا فرحتهن بزواج محمود رغم الظروف الصعبة والحرب.