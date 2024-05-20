الاحتلال يخطر بهدم ووقف العمل بسبعة منازل في نعلين

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بهدم ووقف العمل والبناء في سبعة منازل في بلدة نعلين، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واخطرت المواطنين: حمد موسى، ومحمود موسى بهدم منزليهما في المنطقة الشرقية من البلدة، كما أخطرت بوقف العمل والبناء في خمسة منازل أخرى في البلدة.

ونفذت قوات الاحتلال خلال نيسان/ ابريل الماضي، 28 عملية هدم، طالت 33 منشأة، بينها 8 منازل مأهولة، و3 غير مأهولة، و5 منشآت زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 18 منزلا ومنشأة في محافظات: رام الله والبيرة وسلفيت والخليل



