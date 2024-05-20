إصابة مواطن وتحطيم مركبات في اعتداء مستوطنين شمال غرب أريحا

وطن: أصيب، اليوم الإثنين، مسن بجروح، جراء اعتداء مستوطنين عليه عند طريق المعرجات، شمال غرب أريحا.

وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، بإصابة مسن (58 عاما) برضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح ورشه بغاز الفلفل خلال تنقله عبر طريق المعرجات.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين هاجموا بالحجارة مركبات المواطنين المارة عبر طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي رام الله وأريحا، وألحقوا أضرارا مادية بها.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان، باستيلاء مستوطنين على شاحنة تحمل لوحة أرقام فلسطينية، شمال غرب العوجا.

يذكر ان المستوطنين صعدوا من هجماتهم الإرهابية ضد المواطنين وممتلكاتهم في عدد من البلدات والقرى وعلى الطرق في الضفة الغربية، كما هاجموا شاحنات تنقل بضائع ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، عند حاجز ترقوميا العسكري في الخليل.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنين 1242 اعتداءً في الضفة، خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي.