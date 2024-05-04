غزة.. نساء حوامل يروين معاناتهن لوطن في ظل الحرب والتجويع

وطن: تعاني غالبية النساء الحوامل في قطاع غزة من سوء التغذية، حيث نحو 55 ألف امرأة حامل في قطاع غزة معرضات للخطر بسبب انهيار النظام الصحي، نتيجة العدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من 200 يوم.

تقول السيدة الحامل ريم العاصي لـوطن: إن وضعها لا يختلف كثيراً عن النساء الحوامل في غزة اذا تعاني من سوء التغذية بسبب الحرب وعدم وجود الأطعمة والغذاء والدواء المناسب لهن، وهذا بطبيعة الحال يؤثر سلباً على حياة الأم والجنين معاً مما يجعل النساء أكثر عرضة للإجهاض.

وتضيف السيدة دلال أبو شحادة لـوطن: بأنها كانت حامل بتوأم وبسبب سوء التغذية أجهضت الجنين الأول وبعد نحو مرور ثلاثة أشهر أجهضت للمرة الثانية بالطفل الثاني، بفعل عدم وجود الطعام والدواء، اضافة إلى نزوحها لأكثر من مرة.

وتؤكد السيدة قمر النجار لـوطن: أنها نزحت من الشمال إلى الجنوب وهي حامل بالشهر السابع في ظل عدم وجود الأطعمة الغنية بالفيتامينات الخاصة للحوامل لذا وضعتها رضيعها وهو يعاني من سوء التغذية.

ونوهت سيدة أخرى في حديثها لوطن: أنها كنت حامل قبل الحرب بشهر، لكن في فترة الحرب لم يتوفر العلاج لها والمعاناة تضاعفت في ظل عدم وجود الدواء والمتابعة.

وفي ذات السياق قال طبيب الإمتياز عبد الرحمن المصري لـوطن: إن سوء التغذية له أكثر من معيار، فالمعيار الأول: هو زيادة التغذية للمرأة الحامل وهو غير موجود في غزة، أما المعيار الثاني هو نقص الغذاء بالنسبة للمراة الحامل وهذا ما تعانيه أغلب السيدات الحوامل في القطاع بسبب نقص الطعام وقلة الدواء وعدم وجود مراكز صحية تعنى بتلك السيدات لذلك النساء الحوامل في القطاع يتعرضن لمعاناة مضاعفة في ظل ما يحدث بالقطاع.