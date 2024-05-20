جيش الاحتلال يهدم عمارة سكنية جنوبي الضفة

وطن: هدم جيش الاحتلال، الاثنين، عمارة سكنية في بلدة إرطاس بمحافظة بيت لحم .

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة إرطاس وشرعت بعملية هدم عمارة سكنية مكونة من 5 طبقات، عما أنها مشيدة منذ نحو 20 عاما، بحجة البناء دون ترخيص.

وتقع العمارة المستهدف في مناطق مصنفة "ج" حيث تمنع سلطات الاحتلال البناء دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وافادت مصادر محلية ، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم بناية تقع في منطقة "عطان" تعود إلى المواطن يوسف الأطرش من الولجة.

وأشار رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، إلى أن البناية شيدت منذ أكثر من عشرين عاما، وهناك تصعيد واضح في الفترة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال، بحق أهالي أرطاس، تمثل بهدم عدد من المنازل وإخطار أخرى لوقف البناء، وكذلك هدم غرف زراعية، إضافة إلى حماية المستعمرين في اقتحام أراضي قبالة القرية ومحاولة الاستيلاء عليها كما حدث في منطقة "خلة القطن".