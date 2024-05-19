طوفان الأقصى" في اليوم الـ227.. حرب الاباده متواصلة في غزة والمقاومة تستهدف اليات الاحتلال وتوقع مزيدا من الخسائر في صفوف الجيش

وطن: واصلت المقاومة لليوم الـ 226 على التوالي، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بقطاع غزة، مستهدفة آلياته الثقيلة وجنوده ومقار القيادة الميدانية لقواته.

وفي بلاغات منفصلة ومتتالية نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عملياتها ضد الاحتلال، فيما نشرت القسام مشاهد تظهر قنص جندي إسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، ومشاهد أخرى لاستهداف قوات الاحتلال المتوضعة في محور "نتساريم"، فيما نشرت مشاهد لاستهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وعقب عمليات المقاومة، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 23 جندياً في 24 ساعة في المعارك البرية الدائرة في القطاع، ومن بين هؤلاء، أُصيب ضابط من الكتيبة 202 في لواء المظليين بجروح خطيرة و2 آخرين بجروح متوسطة شمالي القطاع.

وخلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال مزيدًا من الجرائم والمجازر بحق المدنيين والنازحين الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة؛ لا سيما معسكر جباليا في الشمال ومدينة رفح جنوبًا.

وبلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، 35 ألفًا و386 شهيدًا، و79 ألفًا و366 إصابة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ227: