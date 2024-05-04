استشهاد أم وطفليها في قصف للاحتلال على حي الزيتون

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد أم وطفليها وإصابة والدهما بجروح، في قصف لمدفعية الاحتلال استهدف منطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا سكنيا بمنطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا شمال مخيم النصيرات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وجنوبا، قصفت قوات الاحتلال مسجدا في بلدة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.

ويواصل الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق عديدة مستهدفا المساجد والكنائس، جنوب ووسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.