إصابة ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل اليمن

وطن: قالت شركة "أمبري" للأمن البحري، صباح اليوم السبت، أن هناك معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم على بعد 10 أميال جنوب غربي المخا باليمن.



وسبق ذلك بساعتين، تقارير نقلتها هيئة بحرية بريطانية، عن قبطان لسفينة بلّغ عن اصطدم جسم مجهول بالسفينة، وتعرضها لأضرار، في حادث على بعد 76 ميلًا بحريًا شمال غرب الحديدة باليمن.

وكان قد قال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أول أمس الخميس، إن جماعته نفذت لأول مرة هجومين في البحر الأبيض المتوسط، ضد سفن مرتبطة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة.

وذكر أن قواته "دشنت عملياتها (ضد السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل) في البحر المتوسط بعمليتين خلال الأسبوع الجاري"، دون تقديم أي تفاصيل بهذا الشأن.

وأضاف "سنسعى لتقوية المرحلة الرابعة من التصعيد على مستوى الزخم وقوة الضربات".

وفي 3 أيار/ مايو الجاري أعلنت الجماعة بدء تنفيذ مرحلة رابعة من التصعيد في هجماتها التضامنية مع غزة، على خلفية "التحضير الجاد لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية" ضد مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان قد أعلن الحوثيون، الأربعاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر ضد مدمرة أميركية وسفينة أخرى.

وجاء في البيان أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتِ المدمرةَ الأمريكيةَ ‘ميسون‘ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله".

وأضاف البيان أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير في القواتِ المسلحةِ نفذوا عملية مشتركة استهدفت سفينةَ (Destiny) في البحرِ الأحمرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله".

وأوضح الحوثيون أن "استهداف السفينة جاء بعد انتهاكِها قرارَ حظرِ مرورِ السُّفِنِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بتوجهِهَا إلى ميناءِ أُمِّ الرشراشِ في 20 نيسان/ أبريل الماضي بأسلوبِ الخداعِ والتمويهِ بادعاءِ توجهِهَا إلى ميناءٍ آخر، إلا أنّها كانتْ تحتَ الرصدِ والمتابعةِ من قواتِنا المسلحةِ، وتم توجيهُ التحذيراتِ إليها بعدمِ دخولِ موانئِ فلسطينَ المحتلةِ فأصرّتْ على انتهاكِ قرارِ المنعِ فأصبحتْ في قائمةِ السُّفُنِ المستهدفةِ والممنوعةِ منَ الإبحارِ في مِنطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنية".

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب الاحتلال المدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن تابعة لحكومة الاحتلال أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.



