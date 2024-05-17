طوفان الأقصى" في اليوم الـ225.. حرب الابادة مستمرة.. والمقاومة تستهدف 100 الية للاحتلال خلال 10 ايام

وطن: واصلت كتائب القسام لليوم الـ 225 على التوالي، التصدي ودك قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

واعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن جيش الاحتلال يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد، مؤكدا أن المجاهدين تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و56 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35303 شهداء و79261 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ225: