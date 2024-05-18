حزب الله يستهدف تجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط "برانيت"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم السبت، أنّ مقاوميها استهدفوا تجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة.

وأفادت مصادر صحفية في جنوب لبنان، بأنّ نيراناً استهدفت موقعاً للاحتلال في مستوطنة "المطلة"، بالإضافة إلى استهداف هدفٍ عسكري في محيط موقع "المالكية".





وبدوره، تحدث الإعلام العبري عن دوي صفارات الإنذار في نحو 15 مستوطنة في الشمال خشية تسلّل طائرة.

وأمس، نفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية، بلغ عددها 7 عمليات في القطاع الشرقي، و6 في القطاع الغربي.



وفي هذا الإطار، تحدّثت وسائل إعلام عبرية، أمس، عن فشل قوات الاحتلال في الدفاع عن الشمال، مؤكدةً أنّ حزب الله لا يزال قادراً على إلحاق مزيد من الأضرار، وإطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه (الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريية أنّ ضباط جيش الاحتلال عند الحدود مع لبنان يحذّرون من أنّ حزب الله "لا يحتاج إلى أكثر من نصف دقيقة لمهاجمة الجنود عندما يحدّد مكان وجودهم".



المصدر: الميادين