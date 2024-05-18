"القسام" تجهز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر شرق رفح

وطن: أفادت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح يوم السبت، بتمكن مقاتليها من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة الصفر في حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام، أن مجموعة قسامية استهدفت منزلا تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد "رعدية".

وأضافت: "بعدها اقتحم مقاتلونا المنزل على الجنود واشتبكوا مع من تبقى منهم من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية"، مؤكدة الإجهاز على 15 جنديا خلال هذه العملية.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، موقعة الخسائر البشرية والمادية في صفوف قواته.