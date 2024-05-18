هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر

وطن: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت إن سفينة تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر بعد إصابتها بجسم مجهول.

وأضافت الهيئة في مذكرة أن "السفينة وطاقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفادت الهيئة البريطانية بأنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة في اليمن.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تستهدف القوات المسلحة اليمنية السفن "الإسرائيلية" أو المتوجهة إلى فلسطين المحتلة في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة تضامنا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأجبرت هجمات القوات المسلحة اليمنية شركات الشحن على تغيير مسار السفن ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا، كما أثارت الهجمات مخاوف لدى الأطراف الغربية من اتساع نطاق الحرب، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.