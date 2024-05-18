منظمة "إسرائيلية" تقيم مخيماً للمستوطنين في الشمال كحركة احتجاجية

وطن: أعلن "اللوبي 1701"، (تجمّع إسرائيلي لمستوطني الشمال يحلم بإنشاء منطقة عازلة تبدأ من الحدود مع لبنان حتى نهر الليطاني) بالتعاون مع منظمات "إسرائيلية" أخرى، إطلاق مخيم "مهجّري الجليل" بالقرب من مستوطنة "عميعاد".

ويهدف المخيم إلى نقل رسالة إلى حكومة نتنياهو تطالبه بـ"إعادة الأمن إلى الشمال"، وفق ما أعلن المنظمين.

وقال "اللوبي 1701" في منشورٍ له في موقع "تلغرام" للتواصل الاجتماعي: "لمدّة سبعة أشهر، عضضنا شفاهنا، وضبطنا أنفسنا، وانتظرنا بصبرٍ أن يأتي دور فرض الأمن في الشمال، ولكن الآن في الوقت الذي تنهار فيه المجتمعات، وتتدمر العائلات، وتُغلق الشركات أبوابها، فقد حان وقت الاستيقاظ!".

كما لفت "اللوبي 1701" إلى أنّ المخيّم ليس تظاهرةً لمرّة واحدة تجمع عائلات الشمال، بل سيستمر إلى حين تحقيق مطالبهم".



وأمس، تحدّثت وسائل إعلام عبرية، عن فشل "جيش الاحتلال" في الدفاع عن الشمال، وأنّ حزب الله لا يزال قادراً على إلحاق مزيد من الأضرار، وإطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال محلل الشؤون العسكرية، نوعام أمير، إنّه لا حرية لسكان الشمال، موضحاً أنّ المستوطنين مع أنّهم يعيشون، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر، في فنادق، لكنّها ليست حرية بل أصبحت "كابوساً كبيراً بالنسبة إليهم، وهم لا يرون الضوء في نهاية النفق".

وأيضاً، أفاد الإعلام العبري، بأنّ عملية 7 أكتوبر تتكرر في هذه الأيام عند الجبهة الشمالية، مضيفةً أنّ "حزب الله غير مردوع ويصعّد هجماته ضد النقاط العسكرية والمستوطنات".



المصدر: الميادين