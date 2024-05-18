في ردهم على بيان لجنة المقاطعة في رام الله.. طلبة مخيمات التضامن مع غزة: لن تسكتنا الإملاءات الجبانة، وتضامننا مرتبط جوهريا بالكفاح المسلح للفلسطينيين

وطن: هاجم طلبة مخيمات التضامن مع غزة في جامعات العالم، بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، والذي يدعو الطلبة المخيمات لإبعاد الكفاح المسلح عن هتافاتهم ورسائلهم التضامنية مع غزة والشعب الفلسطيني.

وقال الطلبة في بيان لهم، السبت، "باعتبارنا طلابًا في مئات مخيمات التضامن مع غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، فإننا ندين بشدة البيان المستهجن الصادر عن اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" والذي يدعو الحركة الطلابية إلى النأي بنفسها عن التضامن مع المقاومة الفلسطينية المسلحة ومؤيديها.

وأضافوا: إننا نرفض رفضاً قاطعاً بيانهم الذي يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ مخيماتنا والحملة الطلابية الدولية لسحب الاستثمارات وحركة التضامن العالمية لتحرير فلسطين! في هذه اللحظة من الإبادة الجماعية المتصاعدة في غزة، والإبادة الجماعية المتزايدة في الضفة الغربية، وفي أعقاب الذكرى السنوية السادسة والسبعين لكارثة النكبة الكبرى، والتي أدت إلى نفي 75٪ من السكان الفلسطينيين الأصليين عن طريق العنف الصهيوني الذي لا يوصف والمذابح، يجب حماية الفلسطينيين ودعمهم في حقوقهم المحمية قانونًا في المقاومة، ويجب منحهم المزيد من الدعم للقيام بذلك والدفاع عن حياتهم ضد اعتداء صادم غير مسبوق على حياتهم وأراضيهم.

وأكدوا وقوفهم بثبات في تضامنهم مع جميع الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية وينخرطون بنشاط في الكفاح المسلح ضد العدوان الوحشي للمشروع الصهيوني الاستعماري والإبادة الجماعية الذي حاصر وشرّد وصادر، لقد ارتكبت جرائم إبادة جماعية، واختطفت، واحتجزت رهائن، وأرهبت الشعب الفلسطيني على مدى 76 عاما الماضية. ويجب على الحركة الطلابية من أجل سحب الاستثمارات ونضال التضامن الدولي لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة أن تدعم جميع أشكال المقاومة، بما في ذلك الكفاح المسلح الثوري.

وقالوا: إننا نقف بحزم ضد أي محاولات لتقويض نضالنا العادل أو تمييع رسائلنا. إن نضالنا التضامني مرتبط بشكل جوهري بالكفاح المسلح للفلسطينيين، حيث ترتبط أجسادنا وحياتنا بالمؤسسات الغربية التي تسهل الإبادة الجماعية من خلال دولة الفصل العنصري، وبالتالي فإننا نرفع مستوى المقاومة الفلسطينية المسلحة. إنهم إخوتنا وأخواتنا في السلاح، وسوف نقف متضامنين ودعمًا لا يتزعزع للمقاومة الفلسطينية المسلحة إلى الأبد.

وأكدوا "إننا نقف متحدين في دعمنا الثابت للمقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها، ولن تسكتنا الإملاءات الجبانة لأولئك الذين يسعون إلى خيانة قضيتنا من أجل راحتهم ومصلحتهم. إننا نتضامن مع إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين وسنواصل إيصال أصواتهم ودعم نضالهم حتى تسود العدالة وتتحرر فلسطين من أغلال الاحتلال والقمع".

فيما يلي نص البيان:

طلبة مخيمات التضامن مع غزة: نستنكر جهود لجنة المقاطعة لإبعاد الرسائل حول الكفاح المسلح الفلسطيني عن النضال ضد الاحتلال

"باعتبارنا طلابًا في مئات مخيمات التضامن مع غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، فإننا ندين بشدة البيان المستهجن الصادر عن اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" والذي يدعو الحركة الطلابية إلى النأي بنفسها عن التضامن مع المقاومة الفلسطينية المسلحة ومؤيديها. إننا نرفض رفضاً قاطعاً بيانهم الذي يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ مخيماتنا والحملة الطلابية الدولية لسحب الاستثمارات وحركة التضامن العالمية لتحرير فلسطين! في هذه اللحظة من الإبادة الجماعية المتصاعدة في غزة، والإبادة الجماعية المتزايدة في الضفة الغربية، وفي أعقاب الذكرى السنوية السادسة والسبعين لكارثة النكبة الكبرى، والتي أدت إلى نفي 75٪ من السكان الفلسطينيين الأصليين عن طريق العنف الصهيوني الذي لا يوصف والمذابح، يجب حماية الفلسطينيين ودعمهم في حقوقهم المحمية قانونًا في المقاومة، ويجب منحهم المزيد من الدعم للقيام بذلك والدفاع عن حياتهم ضد اعتداء صادم غير مسبوق على حياتهم وأراضيهم.

وفي تحدٍ لخيانة اللجنة الوطنية لمقاطعة في رام الله لمبادئ (BDS) ، فإننا نقف بثبات في تضامننا مع جميع الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية وينخرطون بنشاط في الكفاح المسلح ضد العدوان الوحشي للمشروع الصهيوني الاستعماري والإبادة الجماعية الذي حاصر وشرّد وصادر، لقد ارتكبت جرائم إبادة جماعية، واختطفت، واحتجزت رهائن، وأرهبت الشعب الفلسطيني على مدى 76 عاما الماضية. ويجب على الحركة الطلابية من أجل سحب الاستثمارات ونضال التضامن الدولي لإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة أن تدعم جميع أشكال المقاومة، بما في ذلك الكفاح المسلح الثوري.

إن محاولة اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل التمييز بشكل خاطئ بين الدفاع عن الحق في المقاومة المسلحة والدفاع عنه في أماكن التضامن هي إهانة لضميرنا الجماعي. نحن نرفض أي بيان أو حركة تسعى إلى نزع الشرعية عن الرد الصحيح والضروري للمقاومة المسلحة على التطهير العرقي الصهيوني والاستعمار الاستيطاني.

ومن خلال إصدار بيانها المضلل، عزلت اللجنة الوطنية للمقاطعة نفسها عن المشاعر الأساسية للحركة الطلابية. على سبيل المثال، كانت إحدى الهتافات الأكثر شعبية في الحرم الجامعي أثناء المسيرات وخطوط الاعتصام هي "اليمن، اليمن تجعلنا فخورين، بمنع سفينة أخرى!" ونحن نعارض بشدة أي إدانة للكفاح المسلح ضد القمع والصهيونية والاستعمار والاحتلال. إن موقف اللجنة الوطنية البحرينية بشأن المقاومة المسلحة في الدول الغربية ليس خاطئًا فحسب، بل إنه منفصل عن الواقع.

ولتوضيح أن موقف اللجنة الوطنية الفلسطينية لا يعكس الرأي العام للحركة الطلابية أو لجان المقاطعة في جميع أنحاء العالم، فإننا نرفق عريضة بهذا البيان. إن هذه العريضة هي بمثابة شهادة على المعارضة الواسعة لموقف اللجنة الوطنية، وتؤكد من جديد دعمنا الثابت لجميع أساليب المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. إننا نقف بحزم ضد أي محاولات لتقويض نضالنا العادل أو تمييع رسائلنا. إن نضالنا التضامني مرتبط بشكل جوهري بالكفاح المسلح للفلسطينيين، حيث ترتبط أجسادنا وحياتنا بالمؤسسات الغربية التي تسهل الإبادة الجماعية من خلال دولة الفصل العنصري، وبالتالي فإننا نرفع مستوى المقاومة الفلسطينية المسلحة. إنهم إخوتنا وأخواتنا في السلاح، وسوف نقف متضامنين ودعمًا لا يتزعزع للمقاومة الفلسطينية المسلحة إلى الأبد.

إن تصرفات اللجنة الوطنية للمقاطعة ليست مؤسفة فحسب، بل هي بمثابة عرض بشع للخيانة. إن محاولتهم إملاء شروط المقاومة وإسكات الأصوات التضامنية، هي محاولات تفوح منها رائحة الجبن والأجندات الأنانية. ومن المثير للاشمئزاز أن يجرؤ كيان يدعي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على تقويض النضال المشروع للشعب الفلسطيني. علاوة على ذلك، فإن استيلاءهم وتحريفهم للحركة الطلابية الدولية المبدئية من أجل سحب الاستثمارات لن يمر دون رد.

نحن نرفض الخضوع لإملاءات منظمة تسعى إلى إملاء شروط تضامننا والحد من نطاق نشاطنا. لقد تحمل الشعب الفلسطيني عقودا من المعاناة والتضحيات، وحقه في المقاومة بكل الوسائل الضرورية غير قابل للتفاوض. إن جرأة اللجنة الوطنية البريطانية في دعوة الطلاب إلى عدم دعم المقاومة الفلسطينية المسلحة علنًا، خاصة في الوقت الذي يواجه فيه إخواننا وأخواتنا في غزة هجمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها، لا تعكس قيم الحركة الطلابية الدولية.

وليكن معلومًا أن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في رام الله BNC لا تتحدث باسمنا، ولا تمثل مشاعر الحركة الطلابية العالمية أو حركات التضامن الشعبية التي لا تعد ولا تحصى حول العالم. إننا نقف متحدين في دعمنا الثابت للمقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها، ولن تسكتنا الإملاءات الجبانة لأولئك الذين يسعون إلى خيانة قضيتنا من أجل راحتهم ومصلحتهم. إننا نتضامن مع إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين وسنواصل إيصال أصواتهم ودعم نضالهم حتى تسود العدالة وتتحرر فلسطين من أغلال الاحتلال والقمع.

المصدر: The Palestinian Assembly for Liberation