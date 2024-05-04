لبنان: مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال تطلق صاروخاً بين كونين وبنت جبيل بالتزامن مع استهداف عدة بلدات

وطن:مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت صاروخاً على الطريق الواقعة بين بلدتي كونين وبنت جبيل، وبالتزامن استهدفت غارة أخرى منزلاً في بلدة طير حرفا جنوبي لبنان.



وأضافت مصادر صحفية بأنّ قصفاً مدفعياً للاحتلال استهدف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، صباح اليوم السبت.





وفجر السبت، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف جنود من جيش الاحتلال، أثناء تحركهم داخل ‏موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية.

كما أضافت المصادر ذاتها في جنوبي لبنان إنّ صاروخاً موجهاً أطلق من لبنان باتجاه هدف في محيط موقع الضهيرة في الجليل المحتل.



وتأتي استهدافات المقاومة رداً على اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل المدنية المحاذية للحدود اللبنانية -الفلسطينية.

وكانت المقاومة قد أوردت قبل أيام، أنّ مجاهديها استهدفوا، صباح الأربعاء الماضي، انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.



