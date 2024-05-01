وزير خارجية الاحتلال: سنحتل مساحات واسعة جنوب لبنان.. لن نعود إلى 6 أكتوبر

رام الله – وطن: هدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باللجوء إلى احتلال مساحة كبيرة، جنوب لبنان، لإنشاء منطقة أمنية عازلة، يسيطر عليها الجيش من أجل السماح لسكان المستوطنات بالعودة إلى أماكنهم بعد نزوح فاق الستة أشهر.

وقال يسرائيل كاتس، خلال استقباله نظيره الفرنسي ستيفان سغورنا، لبحث المقترح الفرنسي، لتهدئة الأوضاع مع لبنان إن الاحتلال، "لن يقبل العودة إلى 6 أكتوبر الماضي".

وأضاف: "إذا لم ينسحب حزب الله، فإننا نقترب من حرب شاملة في هذه الحالة، ستعمل إسرائيل ضد حزب الله في كل لبنان وتحتل مساحة كبيرة في جنوب لبنان لإنشاء منطقة أمنية عازلة سيسيطر عليها الجيش للسماح لسكان الشمال بالعودة إلى ديارهم بسلام" وفق وصفه.

وأضاف كاتس: "سكان الشمال لن يعودوا إلى منازلهم قبل انسحاب حزب الله، سنعرف في الأيام المقبلة ما إذا كانت هناك صفقة رهائن، ما يحفز السنوار هو رغبته في أن يوقف النظام الدولي إسرائيل، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".