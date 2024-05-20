جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد فاروق الخطيب في قرية أبو شخيدم

وطن: شيعت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد فاروق أحمد الخطيب إلى مثواه الأخير، في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاستشاري، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع.

وجاب المشيعون شوارع القرية، حاملين جثمان الشهيد على الأكتاف، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وبسياسة الإهمال الطبي تجاه المعتقلين، ثم أدوا صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

يشار إلى أنه أُعلن استشهاد الأسير المحرر فاروق الخطيب في المستشفى الاستشاري، بعد منتصف الليلة الماضية.

وكان الأسير الخطيب (30 عاما) الذي أُفرج عنه في العشرين من كانون الأول الماضي، قد تعرض للإهمال الطبي في سجون الاحتلال رغم إصابته بمرض السرطان، وأمضى أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنه قبل انتهاء فترة اعتقاله بشهرين.

وأشار نادي الأسير إلى أنه على مدار فترة اعتقاله الماضية، احتُجز الخطيب في سجن "نفحة" بعد نقله من سجن "عوفر"، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أن نُقل إلى "عيادة سجن الرملة"، ثم إلى مستشفى "سوروكا"، قبل أن يتم الإفراج عنه.