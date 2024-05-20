الاشتباكات متواصلة في جباليا.. والمقاومة تستهدف طائرة "أباتشي" بصاروخ "سام 7"

وطن: تواصل المقاومة استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في قطاع غزة، كما تخوض اشتباكاتٍ ضارية في مختلف محاور القتال، وبالتحديد في شرقي دير البلح، وسط القطاع، وفي مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وفي هذا الإطار، أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في حماس، استهداف طائرة مروحيّة من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7"، شرق مخيم جباليا.

كما تمكّن مقاتلوها من قنص جندي إسرائيلي شرقي مخيم جباليا، ودك قوات الاحتلال الموجودة داخل معبر رفح البري جنوبي القطاع، بقذائف "الهاون".

ونشر الإعلام العسكري للكتائب مشاهد مصوّرة توثّق هذه العملية.

وفي مقطع مصوّر آخر، وثّقت القسّام، استهداف دبابتي "ميركافا" بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي، وسط مخيم جباليا، بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بدورها، نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد من قصف تموضع قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ قصيرة المدى من نوع "107".



وذكرت الكتائب أنّ مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة، كما تمكنوا من استهداف آلية للاحتلال بقذيفة "R.B.G" في محور قتال شارع العجارمة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قصفوا تجمّعاً لآليات وجنود الاحتلال، شرق مخيم جباليا بقذائف "الهاون" من عيار "60" النظامي.

إلى جانب ذلك، قصف مقاتلو شهداء الأقصى، بوابلٍ من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل، التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة شرق رفح جنوبي القطاع.

وفي عملية مشتركة مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، قصفوا تحشدات جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا برشقة صاروخية من نوع "107".

أما سرايا القدس، فنشرت مشاهد لقصف مجاهديها جنود الاحتلال وآلياته، في محاور التقدم شرق مدينة رفح، بالاشتراك مع مجاهدي القسّام.

وذكرت السرايا أنّ مقاتليها فجّروا عبوة شديدة الانفجار في قوة راجلة إسرائيلية، ثم ألحقوها بوابلٍ من قنابل "برق" المقذوفة المضادة للأفراد، موقعين أفرادها بين قتيل وجريح.

كذلك، قصفوا بوابل من قذائف "الهاون"، تجمعاً لآليات الاحتلال، في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

وبالاشتراك مع كتائب الأنصار، قصفت السرايا صباح اليوم، مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

ونشرت مقطعاً مصوراً لقنص قناص إسرائيلي متمركز في أحد المباني شرق مخيم جباليا.

وفي مقطع مصوّر آخر، عرضت مشاهد لطائرات إسرائيلية مسيّرة، سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

واشتبك مجاهدو السرايا مع قوةٍ إسرائيلية راجلة، ترافقها ناقلة جند، قرب مسجد الشهيد عماد عقل في مخيم جباليا شمالي القطاع، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

وبينما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر، إلى 631 قتيلاً، بينهم 283 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، وفق موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.

المصدر:"الميادين"