القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط خامس طائرة أميركية من نوع "MQ-9" منذ بداية المعركة

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9" في أجواء محافظة البيضاء، في أثناء تنفيذها مهام عدائية، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.



وأضاف سريع، في بيان، أنّ قوات الدفاع الجوي اليمنية "أسقطت الطائرة الأميركية باستهدافها بصاروخ أرض - جو محلي الصنع، حيث سيتم توزيع مشاهد الإسقاط في وقتٍ لاحق".

وأوضح أنّ "عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في مأرب"، مشيراً إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية "نجحت بإسقاط 5 طائرات من طراز MQ9 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

كما شدّد سريع، في ختام بيانه، على أنّ القوات المسلحة اليمنية "مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأميركيّ - البريطاني على اليمن، واستمراراً في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكان سريع قد أفاد الجمعة بإسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أميركية من طراز "MQ-9" في أجواء مأرب شمالي شرقي اليمن، مؤكّداً جاهزية القوات المسلحة اليمنية الكاملة، على كل المستويات، براً وبحراً وجواً، بحيث إنّ "كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل".

ويأتي ذلك في سياق المرحلة الرابعة من التصعيد ضد الاحتلال، التي شرع بها اليمن قبل فترة وجيزة، حيث أكّد أنّه ستكون هناك عمليات كبيرة للقوات المسلحة اليمنية.



المصدر: الميادين