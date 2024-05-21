أونروا: المعابر البرية الطريقة الأكثر جدوى لإيصال المساعدات إلى غزة

وطن: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) يوم الاثنين إن المعابر البرية هي الطريقة الأكثر جدوى وفعالية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت أونروا في بيان موجز على حسابها على منصة إكس: "بينما نرحب بوصول الشحنات الأولى إلى الرصيف العائم الجديد، تظل الطرق البرية هي الطريقة الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة وأمانا لإيصال المساعدات".

وأشار البيان إلى أن 69 شاحنة فقط وصلت إلى جنوب غزة منذ 6 أيار/ مايو، مشددا على ضرورة إعادة فتح المعابر وتوفير الوصول الآمن إليها لتجنب استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية.



وأفادت أونروا، يوم الاثنين، بأن أكثر من810 آلاف شخص فروا من رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت أونروا، في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك” يوم الإثنين، إن النزوح مستمر في غزة.. وفي كل مرة تشرد فيها عائلات، تتعرض حياتها لخطر جسيم”.

وأضافت: “يضطر الناس إلى ترك كل شيء خلفهم بحثا عن الأمان.. لكن لا توجد منطقة آمنة.. وقف إطلاق النار الآن”.