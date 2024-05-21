6 شهداء و10 أصابات برصاص الاحتلال ..جيش الاحتلال يعلن شن عملية عسكرية واسعة في جنين

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد 6 مواطنين واصابة 10 آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينها 3 اصابات بحالة خطيرة.

وعرف من بين الشهداء الطبيب في المستشفى الحكومي أسيد جبارين، وأستاذ مدرسة وطالب.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر استشهاد الدكتور أسيد كمال جبارين أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم عن البدء بشن عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها.

وجاء ذلك بعد اكتشاف قوة خاصة تسللت الى المخيم وجرى اكتشافها واندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وقال جيش الاحتلال انه اغتال عدد من المقاومين في جنين.

ونقلا عن مصادر أمنية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين ...

يتبع ..