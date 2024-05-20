طوفان الأقصى" في اليوم الـ228.. الاحتلال يواصل حرب الابادة على غزة والمقاومة تتصدى

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف جوًا وبرًا وبحرًا على مختلف مناطق قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ 228.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

فيما واصلت فصائل المقاومة تصديها لتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور التقدم بقطاع غزة، ونشرت مشاهدًا لإطلاق صاروخ تجاه طائرة مروحية إسرائيلية شرق مدينة جباليا شمال القطاع، وقنصها جنديا إسرائيليا في محور التقدم شمال شرق مخيم جباليا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ228:

3:02 |غارات جوية تستهدف شمالي مخيم البريج وشرقي مدينة رفح

2:54 | مصادر محلية: اشتعال النيران في أراض زراعية ببلدة سعير شمال الخليل بفعل قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال اثناء اقتحام البلدة.

2:47 | المقاومة تطلق النيران باتجاه هدف عسكري للاحتلال في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

2:46 | وحدة الهندسة - جند الله في طوباس: "مجاهدونا يواصلون استهداف اليات الاحتلال المقتحمة للمدينة بالعبوات الناسفة شديدة الانفجار ويصيبونها بشكل مباشر".

2:43 | مصادر محلية: تفجير مركبة مفخخة خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة طوباس.

2:11 | قوات الاحتلال تقتحم لبلدة ترقوميا غرب الخليل، وعصيرة الشمالية بنابلس.

2:01 | طيران الاحتلال يجدد قصف المناطق الشرقية برفح.

2:00 | قوة راجلة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس.

1:44 | كتائب شهداء الأقصى - طوباس: "نتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس، ونخوض اشتباكات عنيفة بالرصاص والعبوات الناسفة بمنطقة الثغرة".

1:37 | قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس واندلاع اشتباكات مسلحة.

12:50 | الرئيس الأمريكي: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية



-سندعم إسرائيل في القضاء على السنوار

12:24 | نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل الأسيرة المحررة ياسمين تيسير شعبان (٤١ عاما) من بلدة الجلمة شمال جنين، عقب استدعائها لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر سالم.

12:08 | مديرة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: 1.1 مليون شخص يعانون مستويات كارثية من الجوع في قطاع غزة.

12:05 | كتائب القسام: قنص جندي اسرائيلي في محور التقدم شمال شرقي مخيم جباليا

12:03 | مصادر محلية: قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في بلدة سنجل شمال رام الله، غالبيتهم دون سن الثامنة عشرة.

12:02 | قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية