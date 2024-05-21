إصابة صحفي برصاص الاحتلال في جنين

وطن: أصيب صحفي، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة الصحفي عمرو مناصرة، بشظايا رصاص قوات الاحتلال أسفل الظهر، في محيط مستشفى جنين، ووصفت حالته بالمستقرة.

وفي السياق، تواصل قناصة الاحتلال اطلاق الرصاص صوب الصحفيين في محيط مستشفى جنين.

ومنذ صباح اليوم، استُشهد سبعة مواطنون بينهم طبيب ومعلم، وأصيب 12 آخرون، بينهم اصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، وسط دمار كبير في البنية التحتية.

وحسب تقرير صدر عن وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، فقد استشهد 147 صحفيا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري.