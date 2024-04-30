أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار: ارتفاع البنزين وثبات السولار والكاز والغاز

وطن: أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، مساء اليوم الثلاثاء، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر أيار/مايو في محافظات الوطن كافة.

وارتفع سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر شيوعا واستخداما، بواقع 18 أغورة مقارنة مع أسعار شهر نيسان/أبريل، ليصل إلى 7.38 شيقل. كما ارتفع سعر لتر البنزين (98 أوكتان) بواقع 18 أغورة أيضًا ليصل إلى 8.36 شيقل.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار السولار والكاز والغاز، حيث يباع سعر لتر السولار 6.39 شيقل، وسعر لتر الكاز 6.39 شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.