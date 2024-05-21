الاحتلال يرتكب 5 مجازر في القطاع.. وإخلاء مستشفى كمال عدوان بعد استهدافه

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل على القطاع إلى 35.647 شهيداً و79.852 إصابة، منذ اندلاع "طوفان الأقصى".

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 85 شهيداً و200 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت مصادر صحفية في غزة، إخلاء مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع من المرضى والطواقم الطبية، من جراء استهدافه من قِبل الاحتلال.



وفجر اليوم، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدفت بيت لاهيا، خان يونس، ومخيمات النصيرات والبريج وجباليا للاجئين، حي الزيتون، مدينة رفح، والشيخ عجلين.

كذلك، قصفت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في منطقة تل الزعتر، في مخيم جباليا، كما استشهد 3 أشخاص، وأُصيب آخرون في إثر قصف للاحتلال استهدف منزلاً في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأطلقت الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال، المتمركزة في عرض بحر خان يونس، النار بكثافة في اتجاه الشرق، كما سُجّل استشهاد 3 مواطنين، وإصابة عدد آخر جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة أبو طير، يؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفلة داخل قسم الحضانات في مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي القطاع، بسبب توقف جهاز الأكسجين واستمرار حصار المستشفى.



المصدر: الميادين