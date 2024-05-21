(140) انتهاكا في التجمعات البدوية في شهر نيسان للعام 2024

وطن: أصدرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ،تقريرها الشهري لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق التجمعات البدوية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة وقاسية للغاية،وتواجه بشكل يومي مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويعيش سكان التجمعات البدوية في فلسطين في حالة مواجهة خطيرة جدًا في ظل ممارسات القمع الصهيونية، ومحاولات التهجير المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي و المستوطنين بحق سكان هذه المناطق ، اذ تمارس سلطات الاحتلال شتى انواع التميز العنصري عليهم،وتصادر ممتلكاتهم وتحرمهم من البناء على ارضهم و ممارسة نشاطهم، الأمر الذي دعا منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو الى فضح وكشف ممارسات الاحتلال اللاانسانية بحق هذه المناطق، كما وتدعو إلى توفير الحماية الدولية للتجمعات البدوية.

ودعت منظمة البيدر في بيان لها، وصل وطن، مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الدولية والحقوقية ووسائل الإعلام للقيام بدورها في حماية هذه التجمعات ،وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لسكان لهذه التجمعات ، وأن تأخذ وسائل الإعلام دورها الحقيقي في إظهار معاناة هذه التجمعات وتفعيل العمل الجماهيري المقاوم دفاعاً عن التجمعات البدوية

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