تشييع الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي

رام الله - وطن للانباء: انطلقت الثلاثاء مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وذلك في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب الجمهورية حيث لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية الأحد في منطقة جبلية وعرة.

وفقد الاتصال بالمروحية التي قضى كل من كان فيها، وأبرزهم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أثناء توجهها بعد ظهر الأحد إلى تبريز، بعد مشاركة الوفد الإيراني في مراسم تدشين سدّ عند الحدود مع أذربيجان حضره الرئيس الإيراني ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وأمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة اللواء محمد باقري الاثنين، بفتح تحقيق في سبب تحطّم المروحية.

وأفادت وكالة "إيسنا" بأنّ باقري أمر "لجنة رفيعة المستوى بفتح تحقيق في سبب تحطّم مروحية الرئيس".

مراسم لثلاثة أيام

وبعد مراسم التشييع الثلاثاء، سينقل جثمان رئيسي إلى مدينة قم المقدسة لدى الشيعة وسط إيران في وقت لاحق الثلاثاء، قبل الانتقال إلى طهران حيث من المقرر أن يؤدي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء، عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة الأربعاء.

وسينقل جثمان رئيسي بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيوارى الثرى مساء الخميس في مسقط رأسه مدينة مشهد حيث مرقد الإمام علي الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة.

وتولى رئيسي رئاسة الجمهورية بعد فوزه في العام 2021 بانتخابات شهدت نسبة امتناع قياسية عن المشاركة، وأبعد المنافسون الجديون عن خوضها.

وكان رئيسي من أبرز رموز التيار المحافظ المتشدد في الجمهورية الإسلامية، والذي أمسك بمقاليد السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) اعتباراً من العام 2020.

وبعد مسيرة طويلة في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية خصوصاً السلطة القضائية، كان اسم رئيسي، وهو رجل دين يضع عمامة سوداء، يتردد ضمن المرشحين المحتملين لتولّي منصب المرشد الذي يشغله خامنئي (85 عاماً) منذ 35 عاما.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فإن الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد جاء بعد اجتماع بين رؤساء السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وذكرت الوكالة أن تسجيل المرشحين سيبدأ في 30 مايو/ أيار الجاري، مضيفة أن الحملات الانتخابية ستجرى خلال الفترة الممتدة بين 12 و27 يونيو.

وتم تعيين محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، رئيسا بالنيابة، الاثنين.