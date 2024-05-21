كريم خان: زعماء أبلغوني أن الجنائية الدولية أُنشئت لأفريقيا وبلطجية مثل بوتين وليس للغرب وحلفائه

رام الله - وطن: كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن التهديدات التي تلقاها كي لا يصدر طلبا بمذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته بسبب جرائمهم في غزة.

وقال خان في حوار مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أن "زعماء منتخبين تحدثوا إليَّ وكانوا صرحاء جدا وقالوا لي: إن المحكمة الجنائية الدولية أنشأت من أجل إفريقيا ومن أجل البلطجية مثل بوتين، وليس من أجل الغرب وحلفائه".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد طالب أمس الإثنين، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، وثلاثة من قيادات حركة "حماس"، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب".