معارك ضارية في جباليا وتل الزعتر وجحر الديك.. وارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال

وطن: تواصل المقاومة الفلسطينية، لأكثر من 7 أشهر ملحمة "طوفان الأقصى"، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، مسجلة المزيد من الخسائر في صفوف جنود الاحتلال.

معارك ضارية في تل الزعتر وجباليا

ففي منطقة تل الزعتر شمالي القطاع، استهدفت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، دبابة تابعة لجيش الاحتلال بعبوة العمل الفدائي، وفجرت عبوة مضادةً للأفراد "تلفزيونية" في مجموعة من جنود الاحتلال في محيط مسجد عمر بن الخطاب.

كما استهدفت كتائب القسام، في نفس المنطقة، قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تحصّنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي محيط مسجد عمر بن الخطاب أيضاً، استهدفت الكتائب 5 جنود من جيش الاحتلال بقنبلة يدوية، وأجهزت عليهم من نقطة صفر.

كذلك، فجّر مجاهدو القسام عبوة "صدمية" بعدد من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب في محيط مسجد البشير في منطقة تل الزعتر.

وبالتوازي، خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ"R.P.G" مع جنود الاحتلال في محيط مسجد عمر بن الخطاب في تل الزعتر أيضاً، محققةً إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، استهدفت كتائب القسام 3 دبابات تابعة لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105".

وتمكّن مجاهدو القسام أيضاً من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة من جيش الاحتلال وإيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب في وسط معسكر جباليا شمالي القطاع.



وفي نفس المنطقة، استهدفت كتائب شهداء الأقصى دبابة تابعة لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا" بقذيفة مضادة للدروع، وحققت فيها إصابةً مباشرة.

كما استهدفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في شرقي مخيم جباليا بوابل من قذائف "الهاون" من العيار النظامي.

مواقع الاحتلال تحت النيران

أمّا جنوبي مدينة غزة، فدكّت كتائب القسام مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بقذائف "الهاون".

بدورها، استهدفت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بقذائف "الهاون" الثقيل تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته بمحيط مدرسة قصاريا في جحر الديك شمالي شرقي المحافظة الوسطى.

وأكّدت السرايا القدس رصدها إجلاء الاحتلال لعدد من جنوده القتلى والمصابين عبر مروحية هبطت في المكان المستهدف.

وفي جنوبي القطاع، استهدفت سرايا القدس بقذائف "الهاون" النظامي والعيار الثقيل جنود الاحتلال وآلياته بمدينة رفح.



ووسط احتدام المعارم في الميدان، نقلت منصات إخبارية عبرية على "تلغرام" عن الناطق باسم جيش الاحتلال، إصابة جنديين بجروح خطيرة جنوبي قطاع غزة.

وبينما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023، إلى 631 قتيلاً، بينهم 283 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، بحسب أحدث إحصائية نشرها موقع "يديعوت أحرونوت" العبري.



المصدر: الميادين