الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند حاجز عناب العسكري شرق طولكرم

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية عند حاجز عناب العسكري، شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند الحاجز وأعاقت حركة تنقل المركبات، خاصة أن هذا الحاجز تمر منه المركبات القادمة من محافظات الضفة للوصول إلى طولكرم أو الخروج منها، ما اضطر السائقين إلى سلوك طرق فرعية ترابية تستغرق ساعات طويلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية على الحاجز منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعمدت إلى إغلاقه لفترات طويلة امتدت لأشهر، قبل أن تعيد فتحه في الآونة الأخيرة لساعات محددة وفترات متقطعة تخضع لأمزجة جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز.