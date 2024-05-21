فرنسا تعرب عن "دعمها للمحكمة الجنائية الدولية"

وطن: أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”.

وأضافت باريس أيضا أنها تشدد “منذ عدة أشهر” على الحاجة إلى الامتثال الصارم للقوانين الإنسانية الدولية وتحذر “على وجه الخصوص من المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية”.