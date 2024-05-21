فيديو| بعبوة "شواظ".. القسام تستهدف "ميركافا" من المسافة صفر

وطن: بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، مشاهد جديدة لاستهداف آليات الاحتلال وقصف تجمعاته في رفح جنوبي القطاع.

وأظهرت المشاهد لحظات استهداف المقاومة لدبابة "ميركافا" من المسافة صفر عبر "عبوة شواظ-العمل الفدائية"، بالإضافة لقصف جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال شرقي رفح.

وفي فيديو آخر، وثقت "القسام" لحظة استهداف طائرة مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بصاروخ سام 7 شرق مخيم جباليا.

وفي المحور ذاته، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في سلسلة بيانات عبر تلغرام، إن مقاتليها "اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة ترافقها ناقلة جند قرب مسجد الشهيد عماد عقل، حيث تمكنوا من إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

وأضافت أنها "قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعًا لآليات الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا".