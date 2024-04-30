منار قراقع.. قصة نجاح شابة حوّلت مبادرتها الثقافية إلى مؤسسة مجتمعية

وطن: منار قراقع شابة من مخيم عايدة تبلغ من العمر 23 عاماً..عملت على إنشاء مؤسسة ثقافية لتعليم الأطفال القراءة والكتابة وتطوير المهارات الشبابية، والإبداع.

وتسعى منار جاهدة لبناء جيلٍ واعٍ مثقف من أجل خدمة المجتمع المحلي، ومساعدتهم في تعزيز أفكارهم وفتح آفاق الحياة أمامهم، ودفعهم نحو مزيد من العمل والاجتهاد ليكونوا عوناً لأنفسهم.

المديرة التنفيذية لمركز المنار للثقافة والإبداع منار قراقع تقول لـوطن:إن فكرة المبادرة بدأت بها وهي في الجامعة منذ 4 سنوات، واستطاعت أن تحول المبادرة المجتمعية إلى مؤسسة مجتمعية تهتهم بالشباب والأطفال والنساء.

وتضيف، بأن المؤسسة تعمل على ثلاثة برامج وهي: برنامج الأطفال الذي يختص بتعليمهم وتدريبهم وتأسيسهم من خلال الألعاب والموسيقى والمسرح، وبرنامج النساء الذي يعمل من خلاله على منح النساء برامج تدريبية بالتفريغ عن النفس ومحو الأمية، وبرنامج الشباب الذي يختص بتمكين الشباب من خلال تشجيعهم على المبادرات وتطوير مهاراتهم.

وتكمل قراقع أن هذه المبادرات والمؤسسات تعمل على ايجاد فرص عمل للشباب وهو بحد ذاته أيضاً نجاح لكل شاب قادرعلى إنشاء مؤسسته الخاصة في عمر الشباب.

وبدوره قال الطفل منصور الحاج لـوطن: إنه يأتي إلى المركز من اجل الدراسة علماً انه تحسن في القراءة والكتابة في المدرسة، إضافة إلى أنه يأتي للمشاركة في العديد من الأنشطة التي يقوم بها المركز.

وتشكل المبادرات الشبابية حافزاً مهماً للشباب وانطلاقة جديدة لهم نحو مبادرات أخرى تخفف من عبء البطالة.