الملتقى الوطني الديمقراطي يرحب بطلب الجنائية الدولية اعتقال قادة إسرائيليين وضرورة محاكمتهم بموجب القانون الدولي

وطن: رحب الملتقى الوطني الديمقراطي بالخطوة الأولية التي اتخذها المدعي للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرات اعتقال حول بعض من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واعتبر الملتقى في بيان وصل وطن، أن توجيه تهم واضحة ضد رئيس وزراء ووزير جيش الاحتلال اختبار حقيقي لمنظومة القانون الدولي والعدالة الدولية.

وابدى الملتقى استغرابه حول توجيه المدعي العام تهماً للضحية في الوقت الذي لم تشمل لائحة الاتهام جرائم موصوفة أخرى يرتكبها الاحتلال بما فيها الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري والتعذيب والابارتايد.

وأكد الملتقى على أهمية توحيد كل الجهود للعمل على استكمال الاجراءات والدفوعات القانونية ودفع المحكمة الدولية لمحاكمة ومحاسبة قيادات دولة الاحتلال على كل ما ارتكبوه من جرائم تخضع لولاية المحكمة ولتوظيف هذا الحراك الدولي القانوني المفصلي لصالح إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني ونيل الحقوق الوطنية كافة.