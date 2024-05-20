شهيد ومصاب في غارة للاحتلال على بلدة المنصوري جنوب لبنان

وطن: استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر، مساء اليوم الاثنين، إثر غارة للاحتلال الاسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري، جنوب لبنان.

وشنت طائرة مُسيرة للاحتلال غارة استهدفت دراجة نارية استشهد إثرها مواطن وجرح آخر، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في أجواء جنوب لبنان.

وكان طيران الاحتلال شن في وقت سابق اليوم، غارات على بلدات عيتا الشعب وسهل المعلية بين مدينة صور والناقورة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي حولا والوزاني.