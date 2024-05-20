الاحتلال يحتجز 3 مواطنين ويستولي على معداتهم ومركبتين شرق نابلس

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من قرية روجيب شرق نابلس، واستولت على معداتهم ومركبتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزلا قيد الإنشاء واحتجزت ثلاثة مواطنين كانوا يعملون فيه، واستولت على معداتهم ومركبتين.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال اقتادوا المواطنين الثلاثة إلى حاجز عورتا العسكري، جنوب نابلس، الذي يشهد أزمة مرورية خانقة منذ ساعات، بسبب عرقلة الاحتلال مرور المركبات.