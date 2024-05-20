المقاومة في لبنان ستهدف مقر "الفرقة 91" في ثكنة "برانيت" التابعة للاحتلال

وطن: أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، استهدافها "مقر الفرقة 91" في جيش الاحتلال في ثكنة "برانيت"، بصاروخ "بركان" ثقيل.

وأشارت في بيانها إلى أنّ العملية أدت إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال، وإلى تدمير جزء من الثكنة وإشتعال النيران فيها.

ولفتت إلى أنّ العملية جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء على بلدة ‌‏الناقورة، وذلك إلى جانب دعم غزّة وإسناد مقاومتها.

واستهدفت المقاومة بصاروخ "بركان" أيضاً ثكنة ‏"راميم" التابعة للاحتلال، مؤكدةً إصابة الثكنة بشكل مباشر.

كما استهدفت المقاومة موقع "‏الراهب" العسكري التابع للاحتلال بالأسلحة المناسبة، وثكنة "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية، محقّقةً إصابات مباشرة في العمليتين.

وزفّت المقاومة الإسلامية، اليوم الاثنين، المجاهدين عباس مهدي مهدي ورائف عبد النبي مليجي، من بلدة الناقورة الجنوبية، شهيدين على طريق القدس.

وأفادت مصادر صحفية بإطلاق نيران مباشرة في اتجاه إصبع الجليل المحتل، وتحدّثت وسائل إعلام عبرية عن عدّة استهدافات طالت شمالي فلسطين المحتّلة.

وأكدت استهداف موقع "برانيت" بصاروخ "بركان" ما أدى إلى اندلاع حريق، كما أكدت تعرّض مستوطنة "كريات شمونة" لقصف صاروخي، مشيرةً إلى دوي صفارات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة من دون طيار.



وعلى صعيد اعتداءات الاحتلال على لبنان، أفادت مصادر صحفية بقصف للاحتلال على بلدتي ميس الجبل والناقورة، وبتعرّض أطراف بلدة الخيام وأطراف الناقورة لقصف الاحتلال المدفعي.



وأمس، نفّذت المقاومة سلسلة عمليات طالت أهدافاً متنوعة لجيش الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وكان أبرزها، شنّ هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على مقر قيادة لسرية استطلاع من ‏"كتيبة 6551" تابعة للواء 551 مظليّين احتياط (قوة نخبة) في مستوطنة "المطلة"، موقعةً عدداً من جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.

وأكدت المقاومة استهدافها 3 جنود في جيش الاحتلال، عند وصولهم إلى نقطة تموضعهم الحدودية في "المطلة"، في مقابل مطار الخيام من الناحية اللبنانية، بصاروخ موجّه، وأنها أوقعتهم بين ‏قتيل وجريح، مشيرةً إلى أنّ العملية جاءت بعد رصد ومراقبة دقيقين.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد عن عمليتها التي استهدفت المنطاد الاستراتيجي "SKYDEW" التابع لـ "جيش" الاحتلال في قاعدة "إيلانية" العسكرية.

وأظهرت المشاهد صوراً لاستطلاع الهدف قبل العملية وبعدها، وشملت المشاهد معلوماتٍ عن المنطاد وأهميّته ومهمّاته.



وفي الوقت الذي تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها دعماً لغزّة، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن توسيع حزب الله قدراته الهجومية منذ بداية الحرب.

وأوضحت أنّ توسيع القدرات يأتي على مستويين: الأول هو توسيع المدى الذي يطاله، والثاني بالنسبة إلى الأدوات التي يستخدمها.





المصدر: الميادين