مصرع طفلة بحادث سير غرب رام الله

وطن: توفيت طفلة (13 عاما) إثر حادث سير وقع مساء اليوم الجمعة، في طريق عين أيوب غرب رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث سير على طريق عين أيوب غرب رام الله، نتج عنه إصابة عدد من المواطنين بجروح وصفت بين بالغة ومتوسطة، وجرى نقل المصابين إلى مشافي مدينة رام الله، وآخرين إلى مشافي داخل أراضي العام 48، ولاحقا أعلن الأطباء في مجمع فلسطين الطبي برام الله عن وفاة طفلة (13 عاما) متأثرة بإصابتها.

وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.