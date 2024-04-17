في يوم الأسير .. حزب الشعب: ندعو شعبنا للتوحد لوقف دمنا النازف وللالتفاف حول الأسرى

وطن: دعا حزب الشعب جماهير شعبنا إلى التوحد في كل ميادين العمل والكفاح الوطني ضد الاحتلال الصهيوني وعصابات مستوطنيه، وتصعيد النضال من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية وداخل سجون الاحتلال الفاشي.

وطالب الحزب في بيان صدر عنه وصل لوطن نسخة عنه، اليوم الأربعاء، بمناسبة 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني، بتحقيق أوسع التفاف حول الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني وتعزيز كل أشكال الاسناد والدعم لهم في مواجهة السجن والسجان، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم في ضوء حملة التنكيل والتعذيب والاهمال الطبي التي يتعرضون لها، وحتى محاولات تصفية حياة العديد منهم في سجون الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد العشرات من الأسرى.

وقال حزب الشعب في بيانه، إن شعبنا يواجه مخاطر وتحديات كبيرة تستهدف تصفية حقوقه وكسر إرادة كفاحه الوطني ومقاومته المشروعة للاحتلال، وهو ما يستدعي أولاَ وأخيراَ، التوحد فلسطينياَ للتصدي لتلك المخاطر ومشاريع الاحتلال، وأولوياتنا العاجلة في هذا الشأن، إفشال مشاريع الاحتلال ووقف عدوانه على شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وفك الحصار عنه ودعم صموده على أرضه، وتعظيم قضية الأسرى والحيلولة دون المساس بحقوقهم الانسانية وإرادتهم الكفاحية.

وأضاف البيان، يقول: رغم كل جرائم وممارسات سلطات الاحتلال وإدارة سجونها وبتعليمات من حكومتها الارهابية، فإن أسيراتنا وأسرانا الابطال يثبتون للعالم أجمع بأنهم أقوى من السجن والسجان، وسيظلون شوكة في حلق الجلاد والاحتلال.

وفي الختام وجه الحزب تحياته الحارة لأسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، معاهدهم على الوفاء للأهداف التي ضحوا وأسروا من أجلها والمضي قدما من أجل الإفراج عنهم.