شهيدان برصاص المستوطنين في عقربا جنوب شرق نابلس

وطن: استشهد مواطنان وأصيب اخرون، مساء اليوم الإثنين، خلال هجوم للمستوطنين في خربة الطويل شرقي بلدة عقربا جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا مساكن المواطنين ورعاة الأغنام في خربة الطويل.

ودارت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص واعلن فيما بعد عن استشهادهما.

وأكد رئيس بلدية عقربا صلاح الدين بني جابر، أن الارتباط الفلسطيني أبلغهم باستشهاد المواطنين محمد إبراهيم غازي بني جامع وعبد ماهر فارس بني فضل.

كما أصيب 3 مواطنين اخرين برضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

واحتجزت قوات الاحتلال الشهيدين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما.