"إسرائيل" تعلن أن إيران بدأت الهجوم بعشرات المسيرات

وطن: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن إيران بدأت هجومها المرتقب عبر إطلاق عشرات المسيرات باتجاه "إسرائيل".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الاحتلال وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، على حد قوله.

وأضاف المتحدث أن جيش الاحتلال سيحاول منع وصول المسيرات الإيرانية إلى "إسرائيل" وسيتعامل معها فور وصولها، "لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون مئة بالمئة".

وقبيل هذا الإعلان الإسرائيلي، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب سوف تحمي نفسها من أي تهديد، وأنها وستفعل ذلك بكل هدوء وإصرار، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل قوية وجيشها قوي وشعبها قوي ومن يؤذينا نؤذيه"، مشددا على أن "إسرائيل مستعدة لأي استهداف مباشر من إيران".

وتابع نتنياهو بالقول إن "أنظمتنا الدفاعية منتشرة ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم".

المصدر : الجزيرة + وكالات